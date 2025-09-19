Ft
09. 19.
péntek
Tarr Zoltán Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Pár botrány Magyar Péter Takács Péter Orbán Viktor

Az egészségügyi államtitkár szembesített mindenkit: a Tisza kórházaknak nyújtott csomagjai nem a megsegítést, hanem a botrányok csillapítását szolgálják

2025. szeptember 19. 12:23

Magyar Péter tűzoltása kiszámítható és unalmas.

2025. szeptember 19. 12:23
null

Takács Péter, egészségügyi államtitkár kommentben reagált Magyar Péter azon Facebook-bejegyzésére, amelyben a Tisza vezér utasította őt és Orbán Viktort, hogy engedjék átvenni, a Tisza kórházaknak küldött adománycsomagjait. Takács Péter kommentjét azóta törölték.

Az egészségügyi államtitkár hozzászólásában kiemelte, hogy minden kórház át fogja venni az adományokat, valamint, hogy a csomagokkal Magyar Péter valódi célja nem a segítségnyújtás, hanem az elterelés.

Az elmúlt időszakban Tarr Zoltán és Ruszin-Szendi Romulusz baklövései miatt megnövekedett a Tisza Párt környéki botrányok száma és emiatt csökkent is a párt népszerűsége. Ezért van szükség a párt vezérének tűzoltására.

Ez nem csak visszataszító, hanem kiszámítható és unalmas is"

– fogalmazott az államtitkár.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
madre79
2025. szeptember 19. 12:59
Ez a seggfej nem ért semmihez csak a szart tudja kavarni! Menjen a francba!
csulak
2025. szeptember 19. 12:48
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
papalimapapa
2025. szeptember 19. 12:40
Szánalmas vergődés, arcpirító képmutatás, fortyogó, tehetetlen düh. Ez Magyar Péter. Kezdeményezem, hogy ez a figura ne viselhesse a Magyar vezetéknevet! Szégyent hoz a nemzetünk nevére! Javasolom a Senki Péter nevet!
totumfaktum-2
2025. szeptember 19. 12:36
Mindeközben a tiszások közbenjárásának eredményeképpen késleltetik az eddig felújított több mint 100 kórház után további 50 kórház felújítását azzal a céllal, hogy a magyar polgárokat zsarolják. Kollár Kinga tiszás EP-képviselő VILÁGOSAN KIMONDTA, HOGY EZ A HATÉKONYSÁG MÉRCÉJE. Ez az egy reményük van arra, hogy hatalomra kerüljenek. A magyar polgárok átverése. Most meg adománycsomagokkal hakniznak, hogy legyen mit feltölteni a fb-ra. Ekkora a baj, kicsi?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!