Az egészségügyi államtitkár szembesített mindenkit: a Tisza kórházaknak nyújtott csomagjai nem a megsegítést, hanem a botrányok csillapítását szolgálják

Hát, idáig jutottunk: a Telex már arcpirító módon hazudik Magyar Péter érdekében
A Telex minden erejével igyekszik védeni Magyar Péter védhetetlen adóhantáit.
Magyar Péter tűzoltása kiszámítható és unalmas.
Takács Péter, egészségügyi államtitkár kommentben reagált Magyar Péter azon Facebook-bejegyzésére, amelyben a Tisza vezér utasította őt és Orbán Viktort, hogy engedjék átvenni, a Tisza kórházaknak küldött adománycsomagjait. Takács Péter kommentjét azóta törölték.
Az egészségügyi államtitkár hozzászólásában kiemelte, hogy minden kórház át fogja venni az adományokat, valamint, hogy a csomagokkal Magyar Péter valódi célja nem a segítségnyújtás, hanem az elterelés.
Az elmúlt időszakban Tarr Zoltán és Ruszin-Szendi Romulusz baklövései miatt megnövekedett a Tisza Párt környéki botrányok száma és emiatt csökkent is a párt népszerűsége. Ezért van szükség a párt vezérének tűzoltására.
Ez nem csak visszataszító, hanem kiszámítható és unalmas is"
– fogalmazott az államtitkár.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
