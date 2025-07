A fasiszták támadást indítottak az emberi jogok ellen – de „soha nem lesznek képesek betiltani a szerelmet” Politikai hadjárat a szivárvány mögött

Fotó: Földházi Árpád

Színes társaság

Rendkívül változatos közeget találtunk. Az első meglepetés akkor ért minket, amikor keffijeh kendős antifasisztákkal találkoztunk. Ők a HVG-nek független anarchistaként definiálták magukat, akik a Pride eredeti szellemiségét képviselik, vagyis azt szeretnék elérni, hogy a melegek és a szexuális kisebbségek „kivívják szabadságukat” a kapitalizmussal és a hatalommal szemben. Egyébként az antifa az a baloldali csoport, amelynek tagjai 2023-ban több járókelőt megtámadtak a becsület napi kitörés-emléktúra idején. Őket az az Ilaria Salis vezette, akit 2024-ben az olasz Zöldek és Baloldaliak Szövetsége az Európai Parlamentbe delegált; azóta EP-képviselői minőségében támadja Magyarországot.

Szintén arab kendőben jelent meg Greta Thunberg klímaaktivista is, aki legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy egy Madleen nevű hajón humanitárius segélyt próbált eljuttatni a blokád alatt álló Gázai övezetbe. Az izraeli hatóságok lekapcsolták a járművet, és arra kötelezték a csapat tagjait, hogy videófelvételeket nézzenek a Hamasz vérengzései­ről. A svéd mozgalmár mostani videóbejelentkezésében azt mondta, hogy

a fasiszták támadást indítottak az emberi jogok ellen,

de „soha nem lesznek képesek betiltani a szerelmet”.

Egy csoport marxista fiatalokból állt, ők vélhetőleg az elnyomott munkások osztályharcát fedezték fel a bulizó közönségben. Azonban már az osztályharcosok sem a régiek, hiszen a Marx-táblákkal és vörös zászlóval gyülekező résztvevők kitartóan álltak sorba a 4500 forintért árusított Pride-pólókért.

Megjelent az európai liberális–kommunista­–zöld társaság színe-java.

Tiszteletét tette a politikai munkásságát elsősorban Magyarország támadására alapozó Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő és Nicolae Ștefănuță, az EP alelnöke. A román politikus már Karácsony Gergely pénteki sajtótájékoztatóján is részt vett, és arról beszélt: az EU-csatlakozással a közös európai alapértékeket is elfogadják a tagállamok, ezért ha ötvenezer ember részt akar venni egy békés rendezvényen, akkor joga van hozzá Magyarországon is, a hatóságoknak pedig kötelességük megvédeni a rendezvényt és a résztvevőket. Feltűnt a meneten a magyarellenes véleményéről elhíresült Elly Schlein, az olasz Demokrata Párt vezetője is, aki a minap azt állította, hogy Orbán Viktor Donald Trump utasítására belülről akarja meggyengíteni az Európai Uniót. Schlein egyébként hevesen támogatta Ilaria Salis EP-képviselői indítását, hogy mandátumhoz jutva kiszabadulhasson a magyar börtönből.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Transzneműséget propagáló szóróanyag

Jelen voltak az ismert hazai Soros-féle ngó-k, mint a Közélet Iskolája Alapítvány, az Artemisszió Alapítvány, a Civil Kollégium Alapítvány, a Transparency International Magyarország és a Háttér Társaság. Utóbbi a transzneműséget propagáló szóróanyagot osztogatott. Az oldalán is megtekinthető brosúrák feminizáló és maszkulinizáló hormonok szedését népszerűsítik, hormon­kezelésekről adnak tájékoztatást, és azt sugallják, hogy a mellékhatásaik – például a sterilitás – akár visszafordíthatók, azt azonban elismerik, hogy erre nincs garancia. Közvetlenül a Háttér Társaság sátra mögött személyesen Fellegi P. Tamás árulta az általa írt, Magyar Péterről szóló könyvet.

Az eseményen kint volt a Szexpozitív Egyesület is, amelynek a honlapját csak úgy lehet megtekinteni, ha a látogató nyilatkozik arról, hogy nagykorú – de a felvonuláson minden korlátozás nélkül standoltak. „A Szexpozitív Egyesület haladó és tapasztalatfókuszú szemléletével, valamint képzett és felkészült szakemberei által abban ad támogatást és valós tapasztalati irányokat számodra, hogyan tedd magadévá azt az önfeledt gyönyört és stabil vágyat, amiről mindig is tudtad, hogy a tiéd” – írja magáról a szervezet.

Fotó: Földházi Árpád

Ki mit nyert?

Szerettük volna megismerni, hogy ki milyen szándékkal jött a rendezvényre. Az egyik vonulótól például megtudtuk, hogy ő „nem buzi”, csak a kormányellenes tüntetésre jött. Ez a hozzáállás a Műegyetem előtti téren elhangzott beszédek alatt is nyilvánvaló volt, mivel a leghangosabb éljenzések és pfujolások akkor törtek fel, amikor a beszélők Orbán Viktort, a Fideszt vagy a kormányt támadták. Ellenben többször csend, esetleg halk egyetértés hallatszott, amikor a Pride eredeti célja került szóba a színpadon.

A vonulók egyébként a tervezettnél csaknem két órával később érték el a rendezvény helyszínét. Amikor a tömeg eleje a Műegyetem előtti térre ért, a vége még az Erzsébet hídon haladt. Karácsony Gergely az elsők között lépett színpadra, szerinte Budapest ereje a sokszínűségben van, és azt hangoztatta, hogy csak akkor lehet szabadság, ha nincs megkülönböztetés, és csak akkor beszélhetünk gyermekvédelemről, ha a gyerekeink azok lehetnek, akik akarnak. A főpolgármester arra kérte a jelen­lévőket, hogy fogják meg egymás kezét, ezzel is kifejezve a nemzeti egységet.

Magyar Péter nem állt ki a rendezvény mellett, ám az esemény másnapján egy a miniszterelnököt kritizáló posztban reagált rá.

A Publicus Intézet és a Nézőpont Intézet mérése szerint a magyar társadalom többsége elutasítja a genderpropagandát, illetve a Pride-ot. A Nézőpont vasárnapi gyorselemzése szerint a szombati felvonulás körüli politikai vitában a Fidesz és Orbán Viktor stratégiai győzelmet aratott az ellenzékkel szemben. Magyarázatuk szerint a miniszterelnök csapdába csalta a baloldalt, amely kizárólag a tüntetés megrendezésére fókuszált, figyelmen kívül hagyta annak szélesebb társadalmi következményeit, a legfontosabb pedig, hogy

nem számolt a közvélemény többségének véleményével.

Az elemzés idézi a közvélemény-­kutatási adatokat, amelyek szerint a választók 51 százaléka elutasítja a Buda­pest Pride felvonulást a gyermekvédelem érdekében. Az arány meghaladja még a Fidesz szavazóbázisát is, ami 44 százalékos. Az, hogy a Pride ellenzői­nek tábora a társadalom többségét képezi, a Nézőpont Intézet szerint demokratikus értelemben egyértelmű előnyt jelent a kormánypártnak, az ellenzék a hangos utcai jelenléte ellenére a kisebbségi álláspontot vállalta fel. Vagyis a tömeg láttán a bel-pesti értelmiség és a kormányellenes holdudvar örülhet, ám szigorúan politikai hasznosság szempontjából a Fidesz alighanem jobban járt a történtekkel.

Fotó: Földházi Árpád

A rendezvény kezdete előtt, délután két óra körül Budapest V. kerületében egy 36 éves pécsi férfi egy köztéri padon, mindössze néhány méterre egy játszótértől mindenki szeme láttára önkielégítést végzett. A rendőrök azonnal közbeléptek, elfogták, és az V. kerületi kapitányságra szállították.

Fotó: Földházi Árpád

Nyitókép: Földházi Árpád