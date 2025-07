Medgyessy: Nagy hiba, hogy szuverenitásunk védelme miatt uniós pénzekről mondunk le

A volt miniszterelnök szerint lehet, hogy a Patrióták erősebbek lesznek Európában, de ettől Magyarországnak nem nő meg a szerepe. Azt érzékeli, hogy az, ami itt az elmúlt években történt, ott mérhetetlenül nagy hiba van.

Az a nagy hiba, hogy tudniillik óriási pénzekről mondtunk le azon a címen, hogy mi szuverenitást akarunk mutatni.

– mondta.

Medgyessy szerint az az igazán szuverén ország, amelyik gazdaságilag erős, mert az az alapja a szuverenitásnak. Ezen az alapon pedig nem lehet félreseperni a szuverenitást. Ha egy ország gazdasága nehéz, könnyen támadható, labilis, akkor a szuverenitása is labilis – fogalmazott a volt kormányfő, aki szerint egyébként Európa eltunyult, és ebben szerepet játszik az is, hogy tulajdonképpen a legjobb Európában élni.

Medgyessy úgy látja, hogy az Európa gondolkodik azon most már, hogy egy önálló karaktert vegyen fel. Ezt azért néhány ország rendesen akadályozza vagy nehezíti.

A volt miniszterelnök hazánkat például ilyen országnak tartja.

A volt kormányfő beszélt arról is, hogy nem érzi azt, hogy új világrend van kialakulóban. Az ő megközelítése szerint az új világrendhez új erőviszonyok kellenek. Ő azonban nem lát ilyet. Szerinte az Egyesült Államok továbbra is a legerősebb a világban. Minden értelemben. Egyre inkább kiderül, hogy Kína komoly ellensúlyt jelenthet a gazdaságban is, meg a világban is az USA-val szemben. De nem jutott olyan helyzetbe, hogy erősebb lenne, mint az Egyesült Államok. Közelít hozzá, de mögötte van.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt