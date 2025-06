„Talán naivitás, de örülök, hogy a Fidesz őszre tolta a szavazást az ellehetetlenítési törvényről. És tényleg nem értem, hogy miért kezd el ebben a helyzetben »gumicsontozni« Magyar Péter, és kioktatni mindenkit, hogy lám-lám nem kellett volna felülni az orbáni provokációnak. A fenyegetés ugyanis továbbra is valós. Hogy miért tolta őszere Orbán a szavazást? Miért mutat gyengeséget? Lehet azt gondolni, amit Magyar Péter sugall, hogy azért léptek hátrébb, mert Orbánék megmérték, és kiderült, hogy az elmúlt hetekben-hónapokban erősödött a Fidesz, az ellenzéki narratíva gyengült, az ellehetetlenítési törvény miatti tiltakozás hatására az emberek nem érzékelik már a brutális inflációt, a rohadó egészségügyet, a luxizó oligarchákat.

Vaaaaaaagy lehet azt gondolni, hogy éppen olyan mellélövés volt ez a törvényjavaslat, mint a Harcosok Klubja vagy Juci szerepeltetése Hajdú Péter igazmondó kanapéján. Megmérték, és kiderült, hogy még a saját szavazóik egy része sem érti ezt a rákosista tempót.És persze az is lehet -volt már ilyen a történelemben-, hogy a hatalom így akarja megtörni az ellenállást. Kifárasztani, elbizonytalanítani mindnyájunkat. De az is lehet, hogy ennyi volt, Kocsis Mátéék őszre »elfelejtik« a szuverenitást, és sunyiban elengedik az egész sztorit, mint anno a cigányok ellen hergelő nemzeti konzultációt, vagy a poloskázását.

És még az is lehet, hogy szembesültek azzal, hogy a törvény végrehajthatatlan, pongyolán megfogalmazott hülyeség. Vagy az is lehet, hogy az uniós szankcióktól ijedtek meg. Vagy az amerikaiak szóltak le, hogy ezt most ne, ez kellemetlen, már ha találkozni akar Orbán Trumppal egy közös fotó erejéig. Az viszont, hogy a torkunkra tett kés láttán tiltakozunk, semmiképpen sem gyengeség, hanem életösztön. Polgári öntudat. A minimum. Az, hogy ennyien, az már önmagában siker. És hogy emiatt ne jutna elég figyelem az abuzált gyerekekre vagy a jegybankból ellopott 650 milliárdra? Ez nem így működik. A közélet soha nem egyszólamú, és a NER gazemberségei nem kioltják, hanem éppen erősítik egymást. Nem lesz attól népszerűbb a Fidesz, nem lesz kisebb a megélhetési válság, nem csökken az infláció, ha megállapítjuk, hogy nemcsak tolvajok, nemcsak alkalmatlanok, de a végtelenségig tébolyultak is (lásd Jeszi).

Ezt vélhetően Magyar Péter is tudja, hiszen az elmúlt hetekben nemcsak az inflációról és a megélhetési válságról beszélt, hanem bedobta, hogy közvetlenül válasszunk köztársasági elnököt, volt csibés és epres cukiskodás a Nagyváradra tartó túra közben, volt ideje az ukrán ügynökvádakat több alkalommal cáfolni, és Szendi Romolusz letartóztatásával riogatni.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

***