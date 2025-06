„Már májusban átlépte az 1,6 milliót a Voks 2025 szavazólapokat visszaküldők száma, így a június 20-i határidőig várhatóan a kétmilliót is meghaladja majd ez a szám. Erre utal, hogy Orbán Viktor a Parlamenti Szalonon kijelentette, hogy legalább kétszer annyian vesznek részt a Voks 2025-ön, mint a Tisza Párt szavazásán, amit saját bevallásuk szerint 1,137 millióan töltöttek ki. Ha a Voks 2025 szavazáson a visszaküldők nagy aránya elutasítja az ukrán uniós tagságot, akkor az komoly nyomásgyakorlást jelent ­uniós színtéren is, emellett csattanós válasz Magyar Péterék konzultációjára, amelyen Brüsszel és Kijev akaratának megfelelően az ukrán tagság támogatását hozták ki eredményként.

De nézzük, mi az üzenete annak, hogy ilyen sokan vettek részt a Voks 2025 szavazáson!

Orbán Viktor március 7-én egy uniós csúcsot követően jelentette be, hogy véleménynyilvánító szavazást indít az ukrán uniós tagságról, miután 27 tagállamból 26 elfogadott egy dokumentumot, amely a háború folytatásáról és arról szól, hogy Ukrajnát meg kell erősíteni, hogy még tovább tudjon harcolni. Magyarország ezt nem támogatta, mert a kormány békepárti álláspontjával teljesen ellentétben állt. A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, hogy újra elő kell venni Ukrajna európai uniós tagságának a kérdését, mert felelősen emellett most nem lehet dönteni. Azt is mondta, nem szeretné, ha az emberek feje fölött születne erről döntés, ezért kezdeményeznek egy véleménynyilvánító szavazást Ukrajna európai uniós tagságáról.

Már ekkor is jelezte, hogy a Voks 2025 szavazást a nemzeti konzultációk mintájára fogják lebonyolítani, így a mostani visszaküldési adatokat ezekhez érdemes viszonyítani. Az eddigi legsikeresebb nemzeti konzultáció a 2017-es volt, ami a Soros-tervről szólt, azaz az amerikai milliárdos migránsbetelepítő elképzeléseiről. Ezen a konzultáción összesen 2,35 millió ember vett részt, ami akkora erődemonstrációt jelentett, hogy az akkori bevándorláspárti elképzelések lekerültek a napirendről, még a hazai baloldal is a kommunikációjában elengedte ezeket a kérdéseket, hiszen látták a hatalmas társadalmi ellenállást.”

