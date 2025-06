Nem tanultunk, a pandémia lezárulta után is ugyanúgy éltünk, mint azelőtt.

Most épp a víz viszi el a fél Székelyföldet. Háromszék egy része gyakorlatilag víz alatt, Udvarhelyszéken és Csíkszéken is készültségben, és ami minden magyar embert gyomorszájon vágott: a parajdi sóbányát is elöntötte Korond patak.

Ez körülbelül akkora csapás Székelyföldnek, mintha Magyarországon egyik napról a másikra kiszáradna a Balaton.

Legalább tizenöt éve tudjuk, hogy baj lehet ebből, és évtizedek óta tudjuk, hogy baj lesz abból is, hogy letaroltuk az erdőinket, mert így nagyobb esők után egyben zúdul ránk az a víz a hegyről, amit addig az erdő megfogott.

Elvesztettük a csatát a természettel szemben, mondta az egyik székely elöljáró, és hát ez a lényeg, hogy csatázunk a természettel, szemben állunk vele, ahelyett, hogy a Teremtő által megbízott gondos gazdaként benne élnénk. Télen málnát eszünk, nyáron narancsot, a turistáknak bármikor tudunk latte-avokádót készíteni, a korondi vásárfiák egy részén ott a pecsét: made in China.

A világ megbolondult, és mi bolondultunk vele, most meg nézzük, hogy képernyőkből, lapos tévéből és simítós telefonokból nem tudunk gátat építeni árvíz ellen.«”

