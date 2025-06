A kormánybiztos egyértelművé tette: „Ami kábítószerként működik, az kábítószer” (VIDEÓ)

A márciusban indított hajtóvadászaton eddig 3600 büntetőeljárás kezdődött meg, több mint fél tonna kábítószer, 250 millió forint készpénzt és 100 millió forint értékű ingóságot és több mint 100, a drogterjesztéshez használt járművet foglalt le a rendőrség – mondta közösségi oldalán a Horváth László.

A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos arról számolt be, hogy megkezdődtek a prevencióval és a kábítószer-rehabilitációval kapcsolatos jövőbeni fejlesztésekhez szükséges előkészületek is, rövidesen ezek irányairól és konkrét céljairól is társadalmi vita indulhat majd.