Megkezdődött az érettségi: országszerte több mint 142 ezer diák vizsgázik

A vizsgaidőszakhoz kapcsolódva Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára a szakképzés átalakulásáról is beszélt. Mint mondta, a szakképzés gyakorlatközpontúbbá vált, sokan tanulnak duális képzésben, amelyben a diákok vállalatoknál szerezhetnek tapasztalatot és gyakorlatot, és akár 160 ezer forintos munkabért is kaphatnak. Hozzátette, hogy elindult az okleveles technikusi képzés is, amely a technikumokat köti össze a felsőoktatással.