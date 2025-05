Kelemen Hunor interjúja azoknak is kinyithatja a szemét, akik itt is, meg a magyar sajtó egy részében bezzegromániáztak. Minden fizetésemelés, minden fogyasztásnövekedés hitelből volt az utóbbi években. Ez a tücsök stratégia volt, ahogy itt százszor elmondtam. Most nálam sokkal hitelesebben mondja el ugyanezt Kelemen Hunor.

Nézzék, hallgassák meg.

PS : második kommentben pedig ott az Index beszélgetés, akit Ukrajna érdekel.”

***

Nyitókép: Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP