„Annyira remélem, hogy a most Magyar Péter lábai előtt csúszó-mászó balliberálisok megkapják a Messiásukkal együtt az összes, Fideszből kikukázott celebet és átállt árulót, zsírleszívott bumburnyákot és matyó madonnát — mindazt a holdudvart, amelyik ellen 30 éven keresztül ágáltak, és amelyiktől belül most is irtóznak. Fideszes dezertőr csak csomagban kapható. Package, You know.”