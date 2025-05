Exkluzív interjút adott Erdő Péter, XIV. Leó és II. János Pál pápával kapcsolatos élményeiről is mesélt (Videó)

Erdő Péter bíboros, prímás a konklávé után egy nappal a Kardinális-Csatorna kamerái előtt beszélt először XIV. Leó pápáról. Az interjút Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője készítette. A beszélgetés során a bíboros kérdésre válaszolva többek között arról is mesélt, hogyan látta az új pápát, hogyan látta a gesztusait.

Fölülről harmadszor láttam a Szent Péter teret, amikor kihirdették a pápaválasztás eredményét, és egyszer láttam alulról is: amikor II. János Pál pápát választották ott álltam kint a téren”

– kezdte válaszát Erdő Péter bíboros.

„Tehát a negyedik alkalom volt. Mindannyiszor egyfajta extatikus érzés. Mindannyiszor ott van a római nép, meg a Rómában élő és tanuló egyházi személyek, hívők, katolikusok. A városnak és a világnak adja ilyenkor az első áldását is a pápa. Ahány pápa, annyiféle módon lép fel egy ilyen világraszóló helyzetben” – fogalmazott a bíboros.

Emlékszünk II. János Pálnak a felejthetetlen szavaira, hogy „ne féljetek!” Aztán emlékszünk arra is, hogy Benedek pápa milyen szépen és finoman szólt az egybegyűltekhöz. Emlékszünk arra is, hogy Ferenc pápa jó estét kívánt az összejötteknek” – sorolta Erdő Péter.

„Ferenc pápának a kilépése azért is sajátos volt, mert másképp volt öltözve, mint az előző pápák hosszú nemzedékeken át. Nevezetesen nem vette fel a vörös mocétumot és a híres pápai stólát, amelyik Szent Péter és Pál apostolt ábrázolja. Ő ezt nem tartotta szükségesnek, fehér reverendában lépett ki az erkélyre. Most azért azon érdemes elgondolkodni, hogy Leó pápa viszont fölvette a vörös mocétumot, fölvette a stólát is, és ebben jelent meg. Hallottam olaszoktól, hogy ennek is sokan örültek. Ez nem jelent valamiféle tradícionalizmust” — fejtette ugyanakkor a bíboros.

Mint fogalmazott:

Azt gondolom, hogy egy liturgiában gondos, de ugyanakkor a néppel a celebrációt együtt érző és együtt ünnepelni tudó pápát kapott az egyház az ő személyével.”

„Ez fontos dolog, hiszen a liturgia tudjuk azt, hogy az egyházi életünknek, sokszor a vitáknak is az egyik központi témája” – tette hozzá a bíboros.

Erdő Péter fent idézett nyilatkozatát itt hallgathatja vissza:

Így nyerte meg a pápaválasztást XIV. Leó

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Robert Prevost bíboros pápává választása benne volt a levegőben, nem nagy a meglepetés, de annál nagyobb az öröm – nyilatkozta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az MTI-nek a pápaválasztás másnapján.

Megjegyezte, ezt bizonyítja, hogy az új pápa megválasztása gyorsan megtörtént.

Erdő Péter úgy vélte, az új pápa személye kapocs Észak- és Dél-Amerika között, mivel mindkét térségben jól ismerik, amiként Rómában is. Az Ágoston-rend általános főnökeként szintén nemzetközi elismertségre tett szert – mondta. „Nem az állampolgársága, nemzetiségi hovatartozása, hanem inkább tapasztalatai és emberi kapcsolati köre játszott szerepet” – nyilatkozta a bíboros.

Nyitókép: Képernyőkép/YouTube-videó