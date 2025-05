„Magyar Péter anyapártja nemcsak Ukrajna uniós tagságát szeretné minél hamarabb, de még a felfegyverzést is támogatja; emellett azt is szeretnék, ha több oroszországi célpont ellen be lehetne vetni a nyugati fegyvereket. Mindezt úgy, hogy Magyar Péter még a hétfői tájékoztatójában azt állította, hogy senki sem akar gyorsított eljárást az ukrán uniós csatlakozás terén.

Természetesen mindez nem volt előzmények nélküli. Már akkor látni lehetett, hogy a Tisza teljesen betagozódott a globalista elitbe, amikor ukrán zászlós pólóban tapsoltak felállva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök háborúpárti beszédének, illetve amikor a szavazások során rendre támogattak bizonyos háborúpárti lépéseket. Ugyancsak erős elszólás volt Kollár Kinga kijelentése, amelyben elmondta, hogy örül és pozitív dolognak tartja, hogy felfüggesztettek bizonyos uniós forrásokat Magyarország számára, amely szerinte jelentősen rontja a magyarok életszínvonalát, és ez az ellenzéknek kedvez a 2026-os parlamenti választáson. Ez egy nyílt beismerése volt annak, hogy Brüsszel és a Tisza Párt összejátszik, arra törekednek, hogy például az uniós források visszatartásával ártsanak Magyarországnak, amiből ők politikai hasznot húznának, majd kormányon támogatnák a brüsszeli elvárásokat, például Ukrajna uniós tagságát.

A Tisza Párt a botrány kezelésére irányuló kommunikációjában elkezdte azt állítani, hogy az uniós forrásokat a kormány korrupciója miatt tartják vissza. Ezt az állítást Magyar Péter is többször megismételte. Ennek azonban Magyar Péter a szöges ellenkezőjét nyilatkozta még egy évvel ezelőtt; akkor a 444-nek azt mondta, Brüsszel hibájából nem jönnek a források, hiszen nem nézik jó szemmel, hogy Magyarország képviseli a gazdasági és politikai érdekeit. A Tisza vezetője akkor még azt is kiemelte, hogy jogtalannak tartja a forrásvisszatartást. Ugyancsak ezt az álláspontot erősítette meg a napokban Gerzsenyi Gabriella is, a Tisza EP-képviselője, aki elmondta egy beszédében, hogy politikai okok miatt zárolták az uniós forrásokat.

Magyar Péter álláspontja azért változhatott meg ebben a kérdésben is, mert azóta Brüsszelből kapja a pénzét; emellett az ­Európai Néppártnak lett a tagja, szövetséget kötött Manfred Weberékkel. Természetesen ő is érzi, hogy az elmúlt hetek eseményei meglehetősen kellemetlenek számára, hiszen meztelen lett a király.

Hiába öltözött be mindenféle népviseletbe, hiába osztogatják a rendezvényein a magyar zászlókat, ők valójában nem Magyarországért, hanem Magyarország ellen dolgoznak, a választókat pedig nem szolgálni, csak kihasználni akarják a hatalom megszerzése érdekében. Éppen ezért most mindennel próbálkozik: szexvideókról, elrejtett kábítószerről és ki tudja, még miről kezdett el beszélni annak érdekében, hogy elterelje a figyelmet.

Azt akarja, hogy inkább a bulvárról legyen szó, ne pedig arról, hogy a Tisza olyan lépéseket támogat a hatalom megszerzése és a brüsszeli támogatás érdekében, mint például Ukrajna uniós tagsága, ami minden egyes magyar családnak több százezres kárt okozna. Tudja, hogy ez még az ellenzéki szavazók jelentős részét is felháborítja.

A fentiek fényében a 2026-os parlamenti választás fő kérdése az lesz, hogy egy szuverenista vagy a brüsszeli elvárásoknak alárendelődő kormánya lesz-e Magyarországnak. Egy olyan, amelyik képes és hajlandó szembeszállni az eszement brüsszeli javaslatokkal, vagy egy olyan, amelyik minden elvárást teljesít, támogatja a háborút, a migrációt és a genderpropagandát is.”

Nyitókép: Facebook

***