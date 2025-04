Újabb kamuzáson érték a tiszás képviselőt: az MCC tiszta vizet öntött a pohárba, az államtitkár nem mondta le a vitát

Szerdán délután a Mathias Corvinus Collegium (MCC) hivatalosan is reagált a közösségi médiában kirobbant vitára, amely Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője és Takács Péter egészségügyi államtitkár között bontakozott ki. A szervezet világossá tette: Takács nem hátrál ki a nyilvános vita elől, sőt már hetek óta elfogadta az MCC Feszt meghívását.

A vita Kulja András Facebook-bejegyzésével indult, amelyben azzal vádolta meg az államtitkárt, hogy megpróbálja lemondani az MCC-s rendezvény keretében tervezett vitát. „Ne menekülj, ha már gyáva vagy vállalni a felelősséget és lemondani, akkor legalább ahhoz legyél bátor, hogy élőben, a saját támogatóitok előtt kiállsz vitázni velem – ha már az ATV-be nem mertél eljönni” – írta Kulja, amelyre Takács Péter válasza sem késett: az államtitkár részletesen cáfolta Magyar Péter emberének állításait, és több pontban tisztázta az elmúlt hetek eseményeit.

A közösségi médiában zajló adok-kapokhoz szerda délután az MCC is csatlakozott, és egyértelműen állást foglalt a kérdésben.

A szervezet a Kulja-poszt alatti hozzászólásában leszögezte: „Tisztelt Képviselő úr! Örömünkre szolgál, hogy Ön is részt vesz a 2025-ös MCC Feszten, amely Magyarország legnagyobb intellektuális seregszemléje. A félreértések eloszlatása érdekében szeretnénk tudatni, hogy amint a mellékelt képen is látható, dr. Takács Péter államtitkár úr 2025. 04. 03-án hivatalosan is elfogadta meghívásunkat. Az MCC Feszt résztvevői így reményeink szerint egy igazán izgalmas vitának lehetnek majd szem- és fültanúi! Találkozunk Esztergomban július 31. és augusztus 2. között!”

Az MCC tehát egyértelműen cáfolta a vitától való visszalépés vádját, és ezzel tiszta vizet öntött a pohárba. A szervezők szerint minden adott ahhoz, hogy a nyár egyik legnagyobb közéleti eseményén valódi eszmecsere valósuljon meg a felek között.