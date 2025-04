Font Sándor: „Amit a fagy meghagyott, azt most a jég mind elvitte”

Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője saját közösségi oldalán osztotta meg tapasztalatait a kiskunhalasi vihar pusztításáról. A bejegyzés szerint a város víztorony környéki része súlyosan megsérült:

Az éjszakai vihar a város azon részén, ahol lakunk, durva jéggel és borzasztó széllel érkezett. Megbontotta a cserepes tetőket, vitte a palával fedett melléképületek tetejét, megtizedelte a fákat, és sajnos a fóliasátrakban is komoly a kár.”

A politikus azt is megosztotta, hogy saját otthonában a tető ugyan egyben maradt, de a konyhakertet teljesen letarolta a szél, a nyírfát kidöntötte, a tujákat pedig gyökerestől kifordította a földből. „Az első utam a szőlőbe vezetett. Gondoltam, anno, amit a fagy meghagyott, azt most a jég mind elvitte” – írta. Megkönnyebbüléssel számolt be róla, hogy a városon kívüli mezőgazdasági területeken csak minimális károkat észlelt.

Font Sándor szerint a szombat most nem a pihenésről szól majd: a halfőzés mellett a szomszédokkal közösen romeltakarítással és a kidőlt fák eltávolításával telik a nap.

Nyitókép forrása: Font Sándor Facebook-oldala

***