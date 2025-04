Figyelmeztették a magyarokat: nyíltan kimondták, hazánk sorsáról kell most dönteni (VIDEÓ)

Mától kezdődik az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás szavazólapjainak postázása – jelentette be a Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte, hogy a 18 év feletti állampolgárok zárt borítékban kapják a szavazólapot és a kísérőleveleket, valamint azt is nyomatékosította, hogy a postázás május végéig tart és június 20-ig lehet visszaküldeni a szavazatokat.

„A tét nagy, mert Ukrajna EU-tagsága teljesen tönkretenné Magyarországot, a magyar gazdaságot, az agráriumot, a közbiztonságot, a nyugdíjrendszert.

Brüsszel mindenáron át akarja erőltetni és fel akarja gyorsítani Ukrajna felvételét”

– szögezte le Hidvéghi Balázs.

„Brüsszel Péter pedig szolgaian sietett is Brüsszel akaratának megfelelő eredményt szállítani: vasárnap bejelentette, hogy ő is IGEN-t mond Ukrajna uniós tagságára! Ahogy előre megmondtuk: az egész kamualáírásgyűjtésük valójában csak erről szólt. Brüsszel és a Tisza paktumot kötött, hogy segítik a hatalomra jutásukat, ha ők cserébe teljesítik Brüsszel megrendeléseit. Mostanra egyértelmű, hogy Brüsszel Péter mindenben hajlandó az EU bábja lenni, abban is, ami a magyaroknak árt!” – mutatott rá a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.