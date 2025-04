„1. Ferenc pápa halála kapcsán sokan megemlékező posztokban rótták le a tiszteletüket a politika részéről. Ez teljesen rendben van.

2. Magyar Péter és Orbán Viktor is bejelentette, hogy ott lesz a temetésen. Ez is rendben van, bár nem szükséges bejelenteni.

3. Magyar Péter kirakott egy fényképes posztot, ahogy a Vatikáni Nunciatúra kondoleáló könyvébe ír emlékező mondatot, aztán szintén fényképes posztot arról, hogy a Szent István Bazilikában részt vesz a pápa emlékére tartott misén. Mindkettő nagyon szép dolog, de ízlésesebb lett volna, ha erről nem készül fényképes poszt. És ha a poszt szövegében nincs politikai üzengetés.

4. A tv2 élőben közvetíti a temetési szertartást szombaton, ami nagyon jó dolog, de hogy ott exkluzív interjút készítenek Orbán Viktorral, ez nekem szintén ízléstelenül tolakodó. Mi jön még? Országos vetítés az általános iskolákban a kormányfő és a pápa kézfogásairól? Közalkalmazotti versenypályázat kiírása: “amiért annyira csodálta Ferenc pápa (is) Orbán Viktort” címmel?

5. Politikus vagyok én is, értem, hogy választás jön, hogy Ferenc pápa népszerű volt, meg azt is, hogy Magyarországon van kb. 5-8%-nyi olyan keresztény szavazó, akiknek a döntésében meghatározó a politika hitélethez való viszonya, de akkor is! Tényleg kell ez a nagy lökdösődés, versengő önmutogatás, mikrofonéhség, pózőrség és lájkvadászat a pápa koporsója körül? Ez lett volna Ferenc akarata a magyar politikusok felé? Ebből a viselkedésből árad bármi is, ami krisztusinak nevezhető? És az a jó keresztény, aki a pápa halála kapcsán a legnagyobb figyelmet tudja kelteni?”