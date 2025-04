A rektor elárulta, hogyan előzhetjük meg a száj- és körömfájás továbbterjedését (VIDEÓ)

Azt azonban Sótonyi megjegyezte, ő nem tud olyan esetről, amikor ilyen járványok esetében szándékosság merült volna fel, ahogy azt is kizártnak tartja, hogy a mostani járvány „laborszökevény” lenne.

Az állatorvos kifejtette, hogy a száj- és körömfájás „Valamennyi párosujjú patás állatra veszélyes. A tüneteket leggyorsabban a szarvasmarha mutatja, úgy is hívjuk, hogy indikátorállat. A sertés multiplikátor állat, mert abban még gyorsabban szaporodik, és óriási mennyiségben üríti a vírust. A juh az meg inkább átvészelő, ott nem nagyon lehet észrevenni a tüneteket, viszont sokáig vírushordozó maradhat. Valamennyi vadon élő, párosujjú állatra is veszélyes, de még egyes rágcsálókra, például a sündisznóra is, sőt kutyára,

még emberre is ráterjedhet, de ez nem okoz semmiféle közegészségi veszélyt, enyhe tünetekkel járhat.”

Annak viszont szerinte beláthatatlan következményei lehetnek, ha a vírus átterjed a vadállományra.

„A vadállományt nem tudjuk teljesen kiirtani az adott területről, mert most egy telepet körbezárnak, az adott telepet teljes egészében felszámolják, az ott lévő állatokat leölik, és majd ezt követően fertőtlenítik, és bizonyos idő elteltével lehet majd újratelepíteni. A vadállatokat nem tudjuk körbezárni. Elkezdjük vadászni? Az első puskalövésre továbbmegy, és viheti a betegséget, igen nagy nehézséget okozna, ha ez a vadállományba is kijutna” – fogalmazott.

A műsorvezető arra is rákérdezett, miért nem elég karanténba rakni a fertőzött állatokat, miért kell leölni az állományt. Az állatorvos elmondta, nincs idő erre a megoldásra.

„A gyorsaság nagyon fontos. Nem tudjuk megtenni. Amikor már megjelennek a tünetek, és ezt laboratóriumi, nagy biobiztonsággal rendelkező laboratóriumban meghatározták, hogy ez gondoljunk bele, megfertőződött az állat, az első tüneteket, hogy bágyadtság étrendjét jelzik, addigra már rég üríti a vírust az egész ott lévő, istállóban lévő valamennyi állomány megfertőződött. Eltelik három nap, mutatja a tüneteket. Megjelennek az első tünetek, ekkor gondolhat az állatorvos arra, hogy kérem, laborvizsgálatot kérek. Megkérik a laborvizsgálat, az hat óra alatt készen van. Hat óra múlva tudjuk azt mondani, hogy igen, itt bejelentési kötelezettségre tartozik, mert ez bejelentési kötelezettség, és meg kell hozni a szükséges rendszabályokat. Tehát ez alatt az idő alatt az adott állomány amiatt, hogy együtt van, együtt mozog, együtt él, ez mind megfertőződik, ha onnan azt próbálnánk átvészeltetni, nincs rá mód, jogszabály nem engedi, európai uniós jogszabály nem engedi” – válaszolta Sótonyi.

Felmerült az is, miért nem égetik el a tetemeket, ahelyett, hogy eltemetnék őket.

Gondoljon bele, hogy ez mivel járna. Micsoda hihetetlen környezetszennyezéssel egy 700 kilós állatnak az elégetése,

ezt szorozzuk be háromezerrel, és annak az a füstfelhő, az a gomolygó füstfelhő, ami szállna falvakon keresztül, a legkeményebb szmog az semmi ahhoz képest, ami így keletkezne. A szél nem a vírust vinné tovább, mert a forró levegőben a vírus megsemmisül, de maga a környezetszennyezés az egy borzasztó nagy kárt okozna. Ezt a felmérések alapján nem lenne célszerű ezt megtenni” – világított rá az állatorvos.

Sótonyi elmondta, hogy

az eltemetést követően a vírus egy idő után tönkremegy.

Aláhúzta:

a földet, a vizet, a növényzetet biztosan nem veszélyeztetik az elásott tetemek,

a hatóságoknak az a dolguk, hogy megtalálják a megfelelő helyet.

Az InfoRádió műsorvezetője arra is rákérdezett, bármilyen módon megelőzhető a ragadós száj- és körömfájás, amire Sótonyi egyértelmű igennel felelt.

„Ha betartunk minden szabályt. És ha a telepek zártságát biztosítjuk. Amikor odamegy a sofőr, nemcsak az autóját fertőtlenítik le, hanem őt is, esetleg nem dobja ki a szendvicsét, amit evett az adott telepen.

Ha a szabályokat, a követelményeket betartjuk, igen nagy valószínűséggel nem fog a járvány kitörni.

És most erre törekszünk, hogy ne terjedjen tovább az országban, hanem elszigeteljük erre az adott területre” – fejtette ki.

