Ábrahám Róbert pert nyert „Pottyondy és Puzsér üzlettársa” ellen – már „lehet nácinak nevezni” a Jobbik egykori alelnökét

„Megnyertem a pert, amit Pottyondy és Puzsér üzlettársa/pénzembere/több mint testőre indított ellenem” – kezdte csütörtöki Facebook-bejegyzését Ábrahám Róbert. Az újságíró szerint Tasnádi András, a Jobbik egykori alelnöke, a Spirit FM egykori munkavállalója kétmillió forintot követelt tőle, amiért nácinak nevezte.

Ma azonban a bíróság is kimondta: Tasnádi Andrást lehet nácinak nevezni”

– írta posztjában Ábrahám, majd így folytatta: „A jogi képviseletemet Schiffer András látta el, aki nagyszerű munkát végzett a tárgyalóteremben. A náci múlttal rendelkező Tasnádi így most 2 gurigát ugyan nem kap, de ha igazolni tudja, hogy lesz még hasonló hivatalos megjelenése, akkor felajánlom, hogy veszek neki egy normális öltönyt, mert olyan igénytelenül nem lehet tárgyalásokra járni, ahogy ő teszi. Később még több részletet elmesélek! Ölelés!”

Az ügy kapcsán Schiffer András is posztolt Facebook-oldalán, az ügyvéd a következőket írta bejegyzésében: „A Debreceni Ítélőtáblán a »vezeklés« és az »ideológia – nem is nagyon – változása« is vélemény, a vélemény pedig szabad!”

Nyitókép: Ábrahám Róbert Facebook-oldala