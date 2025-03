Internetes platform: gyűlölködő bejegyzések miatt fordult hatósághoz a Corvinus egyetem

Elszaporodtak az uszító kommentek, rasszista, nőgyűlölő és antiszemita bejegyzések, hozzászólások is teret kaptak egy egyetemisták körében népszerű platformon – számoltunk be a napokban a Transzparens Oktatásért Projekt elemzése nyomán. A dokumentum szerint a szervezet bejelentő vonala több megkeresést is kapott egy olyan online platform működése kapcsán, amely a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói közösségéhez köthető. Ez a platform a Corfessions, amitől az egyetem kemény hangvételű közleményben határolódott el.