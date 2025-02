Orbán Viktor: Mi mindig is tudtuk, hogy Trump elnök vissza fog térni, a brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek!

„Amerikában vége van a gender-őrületnek, vége van a globalista Soros-szervezetek finanszírozásának, vége van az illegális migrációnak, és vége van az orosz-ukrán háború támogatásának is”

– fűzi hozzá Orbán.

A kormányfő szerint vége van mindennek, amit a brüsszeli bürokraták az elmúlt években megpróbáltak lenyomni a magyarok torkán.

A miniszterelnök szerint azonban van itt még más is. „A világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Trump elnök ki fog állni az amerikai érdekekért, Európa ellenében is. Nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió és kemény hónapok elé néznek a brüsszeli bürokraták” – írja Orbán.

Orbán szerint megállapodást, egy „dealt” kell kötni az uniónak, hogy meg tudják őrizni a gazdasági kapcsolatainkat az Egyesült Államokkal. „Igazán jó dealt pedig azok tudnak kötni, akik nemcsak ismerik, de tisztelik is egymást” – véli a kormányfő.

Mi mindig is tudtuk, hogy Trump elnök vissza fog térni, ezért felkészültünk. Folyamatosan tárgyalunk, és egy jó dealt fogunk kötni az Egyesült Államok új kormányzatával. A brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek!”

– zárta a bejegyzését a kormányfő.

