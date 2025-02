„A tegnapi évfordulós Partizán interjúról 5 pontban - szubjektív tartalom kövezkezik

1., ÉMELYÍTŐ

A beszélgetés elején felrajzolt történelmi tabló Árpád apánktól a törökverő Hunyadiig, Kossuth Lajost és Görgey Artúrt is emlegetve elcsukló hangon, párás szemmel egészül ki Magyar Péter által - Magyar Péterrel. Szinte látom magam előtt, ahogy a történelmi felelősség súlya alatt roskadozva nyit be a tinidiszkó ajtaján egy cseppnyi szórakozást keresni a haza sorsát legalább percekre feledve.

2.UNALMAS

Kétségkívül jó állóképességgel és sodró beszéddel bír a Tisza vezér, de most már 1 éve hallgatva fordulatait beleszenderedik a legfanatikusabb politika követő is - nálam ez tegnap abban nyilvánult meg, hogy nemes egyszerűséggel belealudtam a két hadaró ember reménytelen disputájába. Mentségemre szolgáljon, hogy későn kezdtem el hallgatni.

3.ÜRES

Ma folytattam az interjú meghallgatását, de elfutott a méreg, hogy ennyi idő alatt sem sikerül semmi újat megtudni (Gulyás Márton pedig tényleg próbálkozott!), voltaképpen mi a csudát is akar a magyar társadalommal kezdeni Magyar Péter, ha - ne adj’ Isten a magyar emberek többségének szemére hályog ereszkedik, és miniszterelnök lesz…

4.YUPPIE

Hiába próbált a magyar vidék jó ismerőjeként feltűnni, csak a jól kereső, külföldön szocializálódott és fényűző életmódot folytató nagyvárosi fiatal stílusát hozta - a »challangel« kifejezés gyakori használata végképp modoros és nem kelt túl sok szimpátiát…

5.DUZZOGI

Mintha egy dackorszakát élő hisztis gyereket látnánk - ha nem tetszik a kérdés, ingerülten az időt kérdezi, egy pillanat alatt képes elveszíteni az önuralmát

Az interjú alapján tett 5 megállapítás egyetlen szóval is leírható: ALKALMATLAN.

És nem is ragoznám tovább, elég volt belőle ennyi.”

