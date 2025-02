Megdöbbentő részletek derültek ki a nemátalakító műtéteket végző kiskunhalasi orvosokról (VIDEÓ)

Vezető sebészt tartóztattak le

A Bors hétfői cikkében azt írja: a letartóztatott urológusnő a Facebookon – még ha kissé álcázott módon is – évek óta hirdette „transgender” szolgáltatásait, beleértve bizonyos sebészeti beavatkozásokat is. Az alábbi képet is a letartóztatott doktornő Facebook-oldalán találta a Bors:

Forrás: Facebook



A lap információi szerint az urológus doktornőnek sebészt kellett találnia a felkínált beavatkozásokhoz, ebben pedig a kiskunhalasi kórház vezető sebésze nyújtott neki segítséget. A Bors úgy tudja, hogy az illegálisan nemátalakító műtéteket végző orvosokat az illetékes bíróság egy hónapra előzetes letartóztatásba helyezte. Az indoklás szerint erre azért volt szükség, mert fennáll a bizonyítás megnehezítésének, illetve megakadályozásának a veszélye. Az alábbi videón a két orvos elfogása látható:

Nyitókép: Facebook