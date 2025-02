„Magyar Péterre is ráparancsolnak majd Weber úrék!” – Kocsis Máté szerint elképzelhetetlen, hogy Gyurcsányék ne fogjanak össze a Tisza Párttal

Magyar Péterre is ráparancsolnak majd

„Gyurcsány Ferenc tegnap meg is tette az első lépést, és ne legyen kétségünk, Magyar Péterre is ráparancsolnak majd Weber úrék, így a végén ő sem fog elhajolni. (...) Egész egyszerűen nincs más lehetőség, csak az összeborulás, hiszen a brüsszeli megrendelők kormányt akarnak Magyarországon cserélni. Ahhoz pedig szépen össze kell fogniuk” – fejtegette bejegyzésében Kocsis Máté, aki szerint sokszor hallottuk már, hogy „Gyurcsánnyal soha”, de végül a Momentum, Jobbik, LMP és Márki-Zay is a szövetségre lépésről döntöttek.

Figyeljenek, most sem lesz másként. Szóval a két brüsszelita önimádót csomagban adják majd! Kellemes barátkozást a gondolattal!”

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Fotó: MTI/Purger Tamás