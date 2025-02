Magyar Péter még a nagyapjáról sem mondta el a teljes igazságot a Partizánban (VIDEÓ)

Magyar Péter bement a Partizánba egy évvel politikai színrelépését követően is. A megszokott mondandója (miszerint az Orbán-kormány szerinte mindent is rosszul csinál) közben (ugyancsak szokásához híven) nagyapját, Erőss Pált is szóba hozta a politikus.

Magyar Péter ezúttal ugyanis közölte, hogy a Kádár-korszakban nagyapja volt az utolsó bíró, aki lemondott, mert a politika bele akart szólni a munkájába. Csakhogy egy gyors keresés után a Mandiner kiszúrta: a Népszava akkori cikke szerint (lenti képernyőkép) Erőss Pál valójában megtudta, hogy meneszteni akarják, ezért inkább lemondott.

Így pedig bár formálisan megállhatna Magyar Péter kijelentése, valójában saját nagyapja cáfolja meg a politikust. Ugyanis mint Erőss Pál a lap áldal idézett, akkori igaszságügy-miniszternek írt levelében fogalmazott:

Mivel tudomást szereztem arról, hogy ön és az igazságügyminiszter-helyettesek a továbbiakban munkámra nem tartanak igényt, a közlést tudomásul vettem, így 32 éves igazságügyi szolgálatom ezzel befejeződött.

A történtek miatt az igazságszolgáltatásban tovább működni nem kívánok. Mivel munkajogi helyzetem rendezése megkívánja, hogy a legfelsőbb bírósági bírói tisztségemről lemondjak, ezennel ezt megteszem, és kérem, hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához a lemondásomat előterjeszteni, és a felmentésemet kieszközölni szíveskedjék.”

Íme a Népszava akkori cikke Erőss Pál menesztéséről:

Fotó: Képernyőkép

Magyar Péter saját agendáját is ennek mintájára építette fel

Ráadásul a Mandiner olvasói számára emlékezetes tény lehet az is, hogy

Erőss Pál történetéhez igencsak hasonló sztorit vázolt fel magáról is Magyar Péter a saját, politikai színrelépésekor,

amikor egy évvel ezelőtt közösségi oldalán megosztott posztjában adta hírül, hogy lemondott mindkét állami társaságban betöltött pozíciójáról. Mint fogalmazott (lenti képőernyőképünk a politikus saját, 2025-ös, kapcsolódó posztjából származik): „a mai napon benyújtom a lemondásomat mindkét állami társaságban betöltött pozíciómról...”

Íme Magyar idei, kapcsolódó bejegyzése:

Fotó: Képernyőfotó

Idővel azonban kiderült: habár a TISZA Párt elnöke egy évvel ezelőtt, és idén is azt hangoztatta közösségi oldalán, hogy lemondott az állami társaságokban betöltött pozícióiról, illetve az MBH Bank felügyelőbizottságában lévő tagságáról,

a Nagy Márton által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerint már 2024. január 18-án kezdeményezték Magyar Péternek az MBH Banknál való megbízásának visszavonását.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube-videó