„Az elmúlt napokban, ha az internetre fellépett az ember az egyik legjobban felkapott téma Kanye West rapper barátnőjének, Bianca Censorinak a 67. Grammy-gálán viselt lenge öltözete miatti felháborodás volt.

Nálunk, ha nem is kirívó öltözetével, de hangzatos aranyköpéseivel Kunhalmi Ágnes viszi el a pálmát. A közelmúltban a szocialista politikus a rákosrendezői beruházás kapcsán szólalt meg, de jobban tette volna, ha hallgat, mert talán akkor bölcs maradt volna.

Most újból mikrofonvégre kapták Kunhalmit. Ezúttal a Klikk TV Mélyvíz című műsorában lépett fel, és most sem kellett csalatkoznunk, azt mondta, hogy a Fidesz nemes egyszerűséggel megszüntette azt a választókörzetet, ahol már kétszer is győzni tudott.

»A Fidesz így akart megszabadulni tőlem, de ez nem fog neki sikerülni.«

Mint azt korábban már megírtuk, nem is csodálkozhatunk Kunhalmi szavain. Ugyanis korábban a Blikk Talk vendégeként elmesélte, hogy hétéves korától tizenhat éves koráig a színészi pálya érdekelte, de ahogy teltek az évek, a gyermekkori vágyak, álmok átalakultak. Azonban ezek az ifjúkori évek nem múltak el nyomtalanul, hiszen politikusként is kamatoztatta korábbi, ez irányú érdeklődését.

A legemlékezetesebb alakítását az MTVA-székház elfoglalására tett kísérletben nyújtotta, amikor nekirohant a bezáródó ajtónak, és eljátszotta a hattyú halálát. Ez után a szánalmas műesés után a közösségi médiában közönségszavazást kezdeményeztek alternatív Oscar-jelölésére. Volt olyan is, hogy nem bírta ki nevetés nélkül a saját sajtótájékoztatóját; vagy megfeledkezve arról, hogy veszi a kamera, idétlenül pörgette a szoknyáját, majd integetni kezdett.

Kunhalmi szavaival ellentétben nem gondolnánk, hogy a Fidesz-vezérkarban külön akciócsoport állt volna fel pusztán azért, hogy Ágnes elvtársnőt kiiktassa a politikai közéletből. Mint ahogy azt az elmúlt évek gyakorlata bizonyítja, megteszik ezt ők maguk, nem kell ehhez fideszes fondorlat.

Mindenesetre ismét jól szórakoztunk Kunhalmi aranyköpésén, ha Bianca Censori mutatványát nem is múlta felül, de azért a hazai közéletben ismét vidámságot hozott a szocik üdvöskéje.”