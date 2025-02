„Németországban választások lesznek, és ez a budapesti találkozó az AfD ügyes kampányeseménye volt. Fontos tudni, hogy az egyre jobban erősödő AfD-t egyedülállóan brutális, antidemokratikus eszközökkel igyekeznek Németországban elnyomni. Megpróbálják betiltani, a vezetőit nyíltan figyeli meg a titkosszolgálat, a tagjaikat félholtra verik az utcákon, a demokratikus választások alapján nekik járó parlamenti bizottsági helyeket sem kaphatják meg stb. Karanténba zárták őket, tűzfalat építettek köréjük. Az AfD a budapesti látogatással azt mutatta, hogy egy miniszterelnök is fogadja őket, ezzel bontják a karantént.

Az AfD egy nagy párt, többféle politikai árnyalattal, de a programjuk zöme, a migrációtól a globalistákon át a Covidig, nagyrészt megegyezik a Mi Hazánk programjával. Úgy élik túl ezt a brutális elnyomást, hogy ügyesen, taktikusan politizálnak. Ez a húzásuk is ügyes volt. Az más kérdés, hogy Orbán Viktor miért akart az AfD társelnökével találkozni. Nyilván, ahogy Magyar Péter, úgy ő is a Mi Hazánk szavazóit akarja elszippantani, de az egyre nyilvánvalóbb európai változásokat látva, a jövő győzteseivel is igyekszik barátkozni, még időben, másokat megelőzve.

Az AfD azonban a mi szövetségesünk, ezt megerősítettük néhány hete is, amikor a meghívásunkra az AfD európai parlamenti képviselője, Tomasz Froelich szólalt fel az évértékelő beszédem előtt. Barátok, bajtársak vagyunk. Marad tehát a frakciónk, a Szuverén Nemzetek Európája, amelyet közösen alapítottunk, és amely nem akar összeolvadni a Patrióták frakcióval. A saját utunkat járjuk. Németországban pedig nekünk most az a fontos, hogy az AfD minél jobban szerepeljen a választásokon, és minél hamarabb átvegye Németország kormányzását.”

