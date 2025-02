Akár a Zsolnayba is betársulnék – villáminterjú Ambrus Attilával

Tavaly megnyitotta a kerámiaboltját Szentendrén, de a héten a például a Veszprémi Várbörtönben tart kétnapos workshopot. Láthatóan továbbra sem tétlenkedik.

Valóban nem, a workshop után péntektől vasárnapig a fonyódi kolbászfesztiválon árulom a kerámiáimat. De visszatérve a veszprémi programra, nem csupán itt, hanem például a Budai Várban is szoktunk bűnügyi sétákat tartani.

Hogy megy a kerámiaüzlet?

Nem panaszkodom, csináljuk ezerrel, a boltunkat most kicsit feljebb költöztetjük, mert a jelenlegi hely nem vált be igazán. Szoktam mondani, hogy egyszer megveszem a Zsolnay gyárat és az élet most pont úgy hozta, lehet, hogy a sétálóutcában a Zsolnay egykori bemutatótermébe költözhetünk, ha sikerül erről megállapodnunk. De ha elkészül a történetemről szóló amerikai film, akkor tényleg be is társulnék a Zsolnayba.

Ezt most komolyan mondja?

Régi álmom, hogy valamelyik régi patinás magyar cégbe beszálljak. Feltett szándékom, hogy valami maradandót alkossak és nem csak bűnügyi vonalon.

Szívügyemnek tekintem, hogy a régi magyar manufaktúrákat ha nem is megmentsem, de legalább segítsek.

A Zsolnay pedig jelenleg ott tart, hogy ha a magyar állam nem támogatná, már rég csődbe ment volna.