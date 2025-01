És talán azt látjuk most, hogy a régi-új amerikai elnök nem kér az orbáni konnektivitásból. Vagy hívja bárhogy is az ország kiszolgáltatását a kínai és az orosz érdekeknek.

Magyarország számára a visegrádi együttműködés és az Európai Unió a természetes és logikus szövetség. Bűvészkedni Peking, Moszkva, Isztambul és Washington között sokkal, de sokkal több kockázattal jár annál, mint egy elmaradt meghívás. De azért ez is beszédes.

Annyi jó hír viszont jusson a végére, hogy legalább Lázár János az újabb késések, lerobbanások és kisiklások után megfejtette, hogy mi az oka, hogy szétesés szélén áll a tömegközlekedés. És az nem Gyurcsány! És nem is Magyar Péter!! Hanem az RTL!!! Badumcccc.”