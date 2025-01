„Szerencsére azért emberi döntésektől és cselekedetektől függ egy kicsit legalábbis és nem a vak sorstól és nem a határtalan emberi butaságtól, hogy jobbra is fordulhatnak a dolgok. Reméljük, hogy Trump be akar kerülni a történelembe és azt meg még jobban, hogy reális tervekkel és tényleg a békével és az együttműködés normává emelésével akarja ezt megtenni.

Amikor megszabadultunk a kommunizmustól, de a kommunistáktól nem, nagyjából 35 éve, akkor Európa még egyértelműen a világ legjobb helye volt. Nem csak a nyugati fele, hanem Közép-Európa kommunizmus sújtotta része is. Igen, akkor is ennyire rossz hely volt a világ. Ma azonban már gyökeresen más a helyzet, fenyegető közelségbe került Európa afrikanizálódása, iszlamizálódása és a német eufemizmus gyönyörű kifejezésével élve, Európa posztdemokratikus állapotba kerülése. Így nevezik azt az érdekes, inkább német de azért liberális elgondolást, hogy a demokráciát a nem liberálisoktól nem demokratikus eszközökkel is meg lehet védeni. Sőt meg kell.

A 2025-ös év kulcsfontosságú esztendő lesz, valaki győzni fog. Vagy az oroszok, vagy a liberálisok, vagy a patrióták, vagy Trump, vagy a kínaiak. Lehet, hogy nem lesz látványos eredménye az évnek, de az arányok elbillenése évtizedekre, évszázadokra eldöntheti az országok, nemzetek, Európa sorsát. A fő projektünk még mindig az, hogy megússzuk a brüsszeli központú európai birodalom erőszakos létrehozását, amelyet Ursulához és Manfredhoz hasonló képességű bürokraták szeretnének vezetni és birtokolni.”

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

***