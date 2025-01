„Isten segítségével kezdjük az új évet” – idén is házszentelést tartottak a Karmelitában

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes számolt be arról közösségi oldalán, hogy Vízkereszt napján idén is házszentelést tartottak a Karmelitában. Az eseményről egy galériát is megosztott, melyhez kísérőszövegként azt írta,

Isten segítségével kezdjük az új évet. Házszentelés a Karmelitában”.

A házszentelésnek már többéves hagyománya van a Miniszterelnöki Kabinetirodában. A Magyar Katolikus Lexikon szerint a házszentelésre január 6-án, vízkeresztkor, vagy annak hetében kerülhet sor.

Ilyenkor a pap szentelt vízzel megáldja a házakat és lakásokat, és szentelt krétával felírja az aktuális évet és a három napkeleti király nevének kezdőbetűit az ajtó szemöldökfájára.

Így idén a 20+G+M+B+25 kerül a házak, intézmények bejárataira.

Mások szerint a három betű a latin „Christus Mansionem Benedicat”, azaz „Krisztus áldja meg e házat” kezdőbetűire utal.

A hagyomány szerint a házszentelésnek gonoszűző hatása van.

Nyitókép: Semjén Zsolt Facebook-oldala

