„Előljáróban leszögezném, hogy Fábry Sándort zseniális humoristának tartottam, volt korszak, amikor lehengerlő és verhetetlen volt abban, amit csinált. Szóval Fábryk úr mindig is megnevettetett, csak régen vele röhögtem, most meg rajta...

Egy a napokban kijött interjúban kiderült, mi is cseszi a csőrét Fábry Sanyi bá'-nak 2025-ben. Saját bevallása szerint, amíg az RTL-nél világkörüli úthoz, több rekesz jó borokhoz és odacsúsztatott borítékokhoz szokott, addig, bizony az MTVA-nál nem volt elég neki a közpénzből finanszírozott, meglátásom szerint, igen gáláns összeg, »pitiáner ócskaságnak« érezte, hogy ezen felül nem voltak elismerések, juttatások...(Itt zárójelben jegyezném meg, hogy mindig kínos, mikor valaki nem tud, vagy nem akar különbséget tenni egy kereskedelmi tévé reklámokból megkeresett és egy köztévé közpénzből befolyt büdzséje között.)

Szemérmesen nézzünk most félre, és ne firtassuk, hogy az elmúlt 12 évben hány milliárd forint közpénzt költöttünk a marginális nézettségű Fábry show évadjaira, amit a saját cége gyárt, így producerként is részesül belőle, helyette koncentráljunk arra, amit nagyon fájlal! Történetesen, hogy Fábryk úr nagyon várta Kossuth bácsit (Kossuth-díj), de az nem gyütt! És még azt is megtudtuk, hogy »EZEKTŐL« már nem is kell neki! Na, ez volt a pont, ahol hangosan felröhögtem és óhatatlanul feltolult bennem a kérdés: KIKTŐL?”