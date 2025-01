A Válasz Online újságírója szerint Rogán szankcionálása egy gesztus az ellenzék felé (Videó)

Emlékezetes: „Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala frissítette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek Listáját, amelyre ma Rogán Antalt is rátették” – írta gyorselemzésében a Telex keddi hírére is reagálva Deák Dániel a Facebook-oldalán.



„Ugyanakkor ennek semmilyen jelentősége nincsen, hiszen két hét múlva ilyenkor ők már sehol sem lesznek, Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, aki nem bünteti, hanem jutalmazza a békepárti és patrióta vezetésű országokat Magyarország esetében is számos kétoldalú megállapodás várható, az ilyen szankciókat pedig eltörlik. Vicces, hogy pár napja Soros Gyögyöt pedig kitüntették, szerintem nem is kell ehhez többet hozzáfűznöm…” – tette hozzá az elemző. Erről részletesebben itt írtunk.