A Főügyészség fegyházbüntetést szab ki, míg a főantifa a brüsszeli mentelmi jog kényelméből tovább buzdítja társait

A Főügyészség döntött

Mindez most két szempontból is sokat számít. Az egyik az, hogy teljesen felgöngyölítették az antifa-támadások körülményeit, ráadásul két új vádemelésre is sor került. A Fővárosi Főügyészség ugyanis vádat emelt további 2 külföldi állampolgárral – egy némettel és távollétében egy olasszal – szemben, akik a bűnszervezet tagjaként vettek részt a 2023 februárjában történt budapesti támadásokban.