A Corvinus Egyetem cáfolja az ösztöndíjas helyekről szóló híreket

Az Erasmus és Horizont programok körüli vita mennyire sújtja az egyetemet?

Természetesen megérezzük, mint minden érintett magyar egyetem, de próbálunk a hallgatók számára olyan lehetőségeket biztosítani, hogy minél kevésbé érzékeljék ezt a hátrányt. Az Erasmus partnereink döntő többségével sikerült újrakötni a szerződést a Pannónia program keretében, illetve a kuratórium további pénzügyi forrásokat biztosított, hogy minden hallgatónk, aki szeretne kimenni külföldre egy vagy két félévre, ezt meg tudja tenni. A kutatási terület más kérdés: bár nem vagyunk kizárva mint pályázók, de nem lehetünk konzorciumvezetők. Vagy ha tagok vagyunk, akkor nem kaphatjuk meg közvetlenül uniós forrásból a támogatást. Ezt a magyar állam biztosítja számunkra. A teljes pályázati folyamat nehezebb, és bizony kaptunk visszautasítást partnerektől, de nem szakmai okok, hanem a fennálló helyzet miatt.

A klasszikus szakok mellett milyen új képzések vannak a Corvinuson, hogyan tudnak alkalmazkodni az újabb és újabb kihívásokra?

2019-20-tól átalakítottunk a képzési portfóliónkat is. Az alapképzésekben kevesebb, de sokkal átfogóbb képzéseket indítottunk, nagyobb hallgatói létszámokkal, és lehetővé tesszük az utolsó évben, hogy a hallgatók specializálódjanak is. Az alapszakok számának csökkenése ellenére azért két új alapképzést elindítottunk, az egyik az üzleti adattudomány, a másik az úgynevezett PPE, politika, filozófia, gazdaság. Mesterszakok közül vannak egy és kétéves szakjaink.

Tagjai vagyunk a világ 10. legjobbjaként rangsorolt nemzetközi menedzsment-programnak,

a CEMS-nek, melynek minden országból egy tagja van. A Vezetés és szervezés angol nyelvű mesterképzésünk pedig úgy épül fel, hogy egy évet itthon, egyet pedig valamelyik CEMS partner egyetemnél tölthetnek el a hallgatók. Múlt év nyártól tagjai vagyunk az analitikai és kvantitatív elemzési készségekre fókuszáló QTEM szövetségnek is, amelynek keretében a hallgatók szintén tudnak külföldön tanulni egy vagy két félévet.

Vannak egyéves képzéseink is, például a haladó ellátásilánc-menedzsment, a fenntarthatósági menedzsment és vállalkozás vagy a nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat. Ezek angol nyelvű mesterképzések. De van egy magyar nyelvű is, a közgazdász-tanár képzésünk, vagy például a kétéves szakok között a vállalkozásfejlesztés A szakkínálatunkról az egyetem honlapján és a felvi.hu rendszerben is tájékozódhatnak.

Nyitókép: Corvinus Egyetem Facebook oldala