Újbudai kifizetőhely? Közteres lett az egykori DK-s árnyékbelügyminiszterből

A Magyar Nemzet arról ír, hogy

számos sikertelen baloldali politikus gyűjtőhelyévé vált a XI. kerületi önkormányzat:

a László Imre vezette kerület Közterület-felügyeletének tagja lett például a Demokratikus koalíció volt árnyékbelügyminisztere, Mustó Géza. A politikus jelenleg Kőbánya önkormányzati képviselője, és a Demokratikus Koalíció Budapest alelnöke, de a kerületben helyet kapott a Momentum két bukott képviselője, egy Párbeszédes politikus, és Rónai Sándor egykori Európai parlamenti képviselő is.

Emlékeztetnek:

Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára bizalmasa, Mustó után csalás miatt nyomozott a rendőrség,

a vádemelést azonban megúszta a volt árnyék-belügyminiszter, ugyanis az ügy elévült. A BRFK által folytatott nyomozásban a tanúk maguk ellen vallva elismerték: Mustóval együtt meghamisítottak egy végrendeletet, ami miatt 25 milliós kár érte a Gyurcsány-párti politikus fivérét. Az eredetileg csalás gyanújával indult nyomozás során kiderült, Mustó valójában

hamis tanúzást követhetett el, azonban következmények nélkül megúszta az ügyet.

Most Mustó Gézának nem csak Kőbányán jutott pozíció, hanem a DK-s Szaniszló Sándor vezette XVIII. kerületben is. A „sejtelmes baloldali politikus” a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságába is bekerült, illetménye pedig a mindenkori bruttó kötelező munkabér 80 százaléka – írják.

Hozzáteszik:

szintén a XI. kerületi adózók pénzéből él Rónai Sándor, a Demokratikus koalíció egykori Európai parlamenti képviselője,

aki az árnyékkormány külügyminisztere volt, és aki korábban egyenesen azzal büszkélkedett, hogy az autópálya-koncessziók ügyében az ő kezdeményezésére indult eljárás hazánk ellen, amitől pedig saját bevallása szerint is a források visszatartását várja. A politikusnak emellett saját bevallása szerint sincs semmilyen újbudai kötődése.

Szintén a XI. kerületbe menekült több, a júniusi választáson csúfos vereséget szenvedő Momentumos politikus, tudjuk meg, mint

Lengyel Partik sehol sem jutott mandátumhoz: ezért a politikus láthatóan átigazolt Újbudára,

ahol külső bizottsági tagként folytatta a tevékenységét. Hegyvidéki sikertelensége után a momentumos

Dr. Farkas Csaba eltűnt a közéletből,

a közösségi média oldalára április óta nem töltött fel új tartalmakat, most ő is Újbudán kötött ki.