Paul Lendvai nem hazudtolta meg magát: Karácsony és Márki-Zay után Magyart protezsálja

Paul Lendvai nem egy megtört ellenzéki. Folyamatosan és lelkesen hisz a baloldalon felbukkanó, ideig-óráig szalonképesnek tűnő arcoknak. 2021 decemberében például ezt találta mondani:

Sorsdöntő év elé néz Orbán Viktor, mert Márki-Zay Péter személyében minden eddiginél veszélyesebb kihívója akadt.”

Ugyanígy Karácsony Gergelyben is a csodát látta, akit 2021-ben a legalkalmasabbnak tartott a bizonytalanok és a csalódott fideszesek megnyerésére. Nem is kérdéses, hogy Lendvai most Magyar Péterben látja a jövőt.

A HVG szúrta ki az újságíró a Der Standarnak írt cikkét, amelyben így áradozott a Tisza Párt elnökéről: „Magyar Péterhez hasonló, veszélyes ellenfele rég nem volt Orbán Viktornak, a Fidesz dühödt támadásai leperegnek róla... A 43 éves éves jogász és volt diplomata történelmet ír Magyarországon.”

Lendvai azt írja, a Tisza egy csapásra 30 százalékig jutott az EP-választáson, és „a legutóbbi felmérésekben független közvélemény-kutatók már egyértelmű fölényt mutatnak ki az oldalán”.

Ezek azok a kutatók, akik között ott van Hann Endre, a Medián ügyvezetője is, aki

a saját felmérési eredményét nevezte félrevezetőnek és csalókának a Klubrádióban.

Hann szerint a Tisza Párt 11 százalékos előnyét mutató friss eredményük csalóka, mert kisebb mintarészre vonatkozik, így nagyobb a hibahatár.

Teljesen más kép rajzolódik ki a Századvég felmérése alapján

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy a Századvég novemberi pártpreferencia-kutatásai szerint továbbra is a kormánypártok rendelkeznek a legmagasabb társadalmi támogatottsággal.

A kutatási adatok tanúsága szerint egy most vasárnap esedékes országgyűlési választáson a politikai szempontból aktív (választási részvételüket biztosra vagy valószínűre ígérő) magyar lakosság 38 százaléka voksolna a Fidesz-KDNP pártszövetségre.

A pártok rangsorában a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) áll a második helyen 32 százalékkal, melyet a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) követ 9 százalékkal.

Ebben a közegben a Mi Hazánk Mozgalomra 6 százalék, a Demokratikus Koalícióra 5 százalék szavazna.