Lopott kocsival mentek lopni, ez lett a vége (VIDEÓ)

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság indított nyomozást, mert 2024. november 21-én éjszaka ismeretlenek bemásztak egy helyi ingatlan udvarára, majd a melléképületből ellopták a grillsütőt és 20 liter pálinkát -írta a police.hu.

A járőrök még aznap elfogták a 29 éves K.D.-t és társát, őket előállították a városi rendőrkapitányságra.

Ott kiderült, hogy K.D. ellen rablás és többrendbeli lopás gyanúja miatt körözést is kiadtak, továbbá elfogatóparancs is érvényben volt ellene, mivel a korában, jogerősen kiszabott fegyházbüntetés letöltésére sem vonult be.

Tovább bővítette a bűnlajstromukat, hogy a tolvajok egy korábban Gödöllőről ellopott személyautóval szállították el a tett helyszínéről a zsákmányt.

A férfiak elfogásuk előtt már eladták egy helyi lakosnak az ellopott tárgyakat. Azokat lefoglalták a nyomozók, majd a vevő ellen pénzmosás miatt is büntetőeljárást indítottak.

Nyitókép: Douglas Sacha / Getty images