Eltévedt és csaknem halálra fagyott a Bükkben egy argentin túrázó (VIDEÓ)

Nyitókép: Tények-videó

A Tények arról számolt be, hogy Argentínából érkezett Magyarországra egy férfi, aki egyedül indult el kirándulni a Bükkben.: a férfi napok óta bolyongott az erdőben, és különböző módszerekkel próbálta túlélni a viszontagságos időjárási körülményeket.

A férfi a megolvasztott havat itta, valamint faágakból rakott tüzet magának, hogy átvészelje az éjszakai mínuszokat,

írják. Az argentin túrázót szombat délelőtt Felsőtárkánynál találták meg, kis híján halálra fagyva.

A település polgármestere futni indult a feleségével, amikor az erdőben angol segélykiáltásokra lettek figyelmesek.

Juhász Attila Simon, Felsőtárkány polgármestere a csatorna kérdésére elmondta, hogy a férfinak el volt gyengülve a hangja és zavartnak is tűnt.

„Pokróccal volt a fiatalember betakarva, félig meddig belepve hóval és teljesen átázott ruházattal,

cipője is nagyon át volt már ázva, lábai is be voltak dagadva, azt mondta, hogy mozgásképtelen” – idézte fel a polgármester.

Hozzátette, hogy a környéken nincs térerő, ezért távolabb kellett menniük, hogy segítséget hívhassanak a külföldi férfinak. Az életmentők az erdészekkel együtt mentették meg a férfit. A település polgármestere szerint csoda, hogy a turista életben maradt – írják.

Íme, a riport: