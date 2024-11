Hogy milyen küzdelmekre gondolt, az nem derült ki, én magam leginkább a saját magával, a saját identitásával folytatott küzdelmet vélném, de ez egyáltalán nem biztos. Mindenesetre a Brüsszelben történtekről, illetve arról, hogy helyes volt-e egy ereszcsatornán lecsúszni – mely ereszcsatorna azóta is turistalátványosság – nos, ez az este folyamán nem került szóba. Magam sem szeretnék erre hosszabban kitérni, bár azt a megközelítést sem szívesen fogadom, amelyet Szájer említett – a hallgatóság teljes egyetértésével –, hogy rondán bánt vele az ellenzék.

Mindegy is: fogadjuk el, hogy a Fidesz egyik alapító atyja lényegében visszatért a közéletbe, még ha némi némi fenntartással is közelítek Lévai Anikó – a miniszterelnök felesége – kijelentéséhez, aki Szájer finom, elegáns stílusáról beszélt, amely mindig is jellemezte a vele való kapcsolatát, illetve hogy »negyven év alatt egyetlen vállalhatatlan mondat vagy viselkedés nem volt közöttük«. Mondom: elfogadom a volt EP képviselő »legendás« tudását, finom modorát, és azt a hirtelen érkezett szerecsen-mosdatást is, amelyet most akár ezen a könyvbemutatós estén, akár a Mandinerben leközölt giga-interjúban tapasztalhattunk.”