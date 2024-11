Amit a kerületek csinálnak a helyiek parkolásának megdrágításával, csak a probléma szőnyeg alá söprése – mutatjuk a valódi megoldásokat!

Nyitókép: Róka László/MTVA

Hatalmas hullámokat vert az elmúlt hetekben, hogy sorra egymás után jelentették be a budapesti kerületek, véget vetnek a kedvezményes parkolási engedélyek kiadásának. A bevett gyakorlat az volt, így a most szigorító XIII. kerület esetében is, hogy az ott lakók a saját körzetükben egy jelképes összegért, évi kétezer forintért szabadon parkolhatnak, amíg a körzethatár tart.

Ennek azonban vége

Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester volt az első, aki bejelentette, a VII. kerületben véget vet ennek a gyakorlatnak.

Erzsébetváros megtelt. Nem most, nem idén, hanem évek alatt”

– kezdte posztját a Demokratikus Koalíció politikusa, aki szerint a kerületben jóval több a hivatalosan bejelentett autó, mint a parkolóhely. Mint írta, a közterületet elfoglaló autók jelentős része szinte ingyen használja ezeket a tereket, az önkormányzat pedig támogatta ezt. Véleménye szerint ez a helyzet egyszerre veszélyes, fenntarthatatlan, és végső soron senkinek sem jó.

A polgármester javaslata értelmében Erzsébetvárosban háztartásonként az első gépjárműre 2025. január 1-től 36 ezer, a második autóra 72 ezer forint parkolási hozzájárulást kell fizetni az adminisztrációs díjon túl.

Ragadós példa

Az erzsébetvárosi utat követve jelentette be az áremelést a VI., a VIII., a IX. a XII. és a XIII. kerület vezetése is, míg a XI. és a III. kerületben kiterjesztik a parkolási zónákat. Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere a drasztikus áremelésről úgy fogalmazott közösségi oldalán,

eljött az idő, hogy Budapest belső kerületei között Terézváros is rátérjen egy másik útra, és több nyugat-európai nagyvároshoz hasonlóan enyhítse a környezeti károkat, unokáinknak is élhető belvárost hozzon létre.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Mint írta, ehhez csökkenteni kell a belvárost használó autók számát úgy, hogy az eddigi ingyenes közterület-használatot megszüntetik, és 36 ezer forintos éves tarifát vezetnek be az első autókra a kerületben.

Ez csak a probléma szőnyeg alá söprése

A belvárosi kerület lépésének valakinek meg kell innia a levét, ezek pedig a külsőbb kerületek lesznek, minden hasonló lépés bevezetésekor a kijjebb eső zónákban nő meg jelentősen a várakozó és közlekedő gépkocsik száma, ami az ott lakók életét nehezíti meg. Nem csoda, hogy a Magyar Autóklub sem ért egyet a belső kerületek döntésével. Sipka Gábor, a szervezet főtitkárhelyettese a Mandinernek elmondta, véleményük szerint nem egyedi ötleteléssel, hanem egy egységes parkolási koncepció keretében kell meghatározni a fővárosi parkolás jövőjét.