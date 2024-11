Nyitókép: MTI/Soós Lajos

„A feldolgozás módja is azonos, nincs elhajlás, megengedő hangnem, mindenhonnan azonos tartalom és felütés köszön vissza. Legyen szó bulvárlapról, vagy politikai újságról, a címlap azonos: Magyar Péter miként alázta meg saját képviselőit. Ez tehát a fő téma, az altéma pedig az, hogy a közvéleménykutatók, amelyek immár a Tisza Párt első helyét mutatják, hazudnak, csalnak, egymással egyeztetve manipulálnak. Járt és járatlan utakon lépdel a Fidesz; a 2006 óta begyakorolt módszereket jelentős mértékben kiegészítik az online, közösségi média tartalmai; minden lyukból Magyar Péter gyalázása jön veled szembe. Most már nincsenek erkölcsi aggályok a kedves lehallgatásával kapcsolatban, a hajdani, Varga Judittal kapcsolatos felhorgadás a múlt ködébe veszett: immár az ”ezek egymást hallgatják le„ lett az új narratíva. Annak kapcsán persze, hogy Vogel Evelin folyamatosan felvette – titokban – Magyar szavait, és ezeket a szavakat most a kormánypárt gond nélkül használja, osztja, politikát épít rájuk.”