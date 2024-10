Itt az újabb ütközetet a WMN-en: a benzines autó használata és a húsevés mérgező férfias tevékenység!

A világnak a kártékony férfiaktól való megóvása afféle keresztes háborúvá nemesedett, és új horizontokat nyitott: mostanra már nem csak az állatokat szeretjük jobban, mint az embereket, de a „bolygót” is. Vajon a Neptunuszt is jobban szeretjük, meg az Alfa Centaurit, és megannyi, többmilliárd fényévre lévő csillagot, amelyeket látunk ugyan, de jó eséllyel már nem is léteznek? A növényevés támogatandóbb a húsevésnél, de szegény sárgarépa talajból kicibálása, brutális lehámozása, feldarabolása és megfőzése (vagy anélküli szétrágása) nem kelt bennünk szánalmat?

Alábbvaló egy karalábé egy csirkénél?

Az egyre inkább közhely, hogy a medve fontosabb, mint az ember, de mi a helyzet a poloskával, meztelen csigával, molylepkével? Fajgyűlölet-e lecsapni a szívásra készülő szúnyogot, ha a kutyába nem rúghatok bele? Ha ezek még tisztázatlanok is, az kétségtelen, hogy a jó baloldali – az egyébként a fontossági sorrendben hátul álló emberek között – a nőket jobban szereti, mint a férfiakat.

(A nem-magyarokat a magyaroknál, Nádas Pétert Wass Albertnél, az abortuszt a bűnözők halálra ítélésénél és az ördögöt Orbán Viktornál. A férfit esetleg akkor szereti, ha nem férfi. Ld. transzneműek és homoszexuálisok.)

A nők hatalmas eredményeket értek el az elmúlt száz évben ezen a kétes fronton, bár győzelmeik mindig a férfiak belátásán és lemondásán alapultak. Férfi támogatás nélkül ugyanis választójoguk sem lenne (hiszen azt is férfi képviselők fogadták el). A sok-sok tulajdonság közül a fizikai erőt (amiben a férfiak jobbak) száműztük a legális eszközök közül.

A feminizmusnak behódoló férfiak (és ennek nyomán egész társadalmak) hasonlítanak Európa keresztény önfeladóira.

Ráadásul mostanra a férfiak nagyon egyedül maradtak, mert a háborúba ezek szerint most már a női oldalon beszálltak az állatok, a növények és a bolygók is.

Ez persze abszurd, a normális nők – éppem úgy, mint a normális férfiak – a két nemet nem harcoló félként, hanem egymás kiegészítéseként definiálják, de lassan kisebbségbe kerülünk, és elbukunk, mint a Nyugat a woke-kal szemben.