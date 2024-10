Isten veled, Imre atya!

Meghalt Imre atya. Harcos ember volt, az értékek világában nem ismert alkut. Ha nem mondta volna saját magáról, akkor is tudtuk. Keménység és határozottság, mégis keresztényi alázat és állandó szolgálat – mindez röviden elmondható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítójáról. Bár ez sem kevés, Istennek hála, sokkal több is. Hiszen Imre atya elképesztően aktív és tartalmas életutat járt be.