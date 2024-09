Óriási árhullám fenyegeti Magyarországot

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Pártai Lucia meteorológus szerint egyértelmű jelei vannak annak, hogy az Alpokban lehulló nagy mennyiségű csapadék komoly kihívást jelent a Duna vízgyűjtő területein. A térségre várható hatalmas esőzések különösen Magyarország nyugati területeit érinthetik, ahol a következő napokban komoly árhullámokra kell felkészülni – írta meg az Index. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) figyelmeztetése alapján ezek az esőzések nagyban befolyásolhatják a Duna vízszintjét is.

Drasztikus vízszint-emelkedés a Dunán

Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint a Duna vízszintje Budapestnél egy nap alatt 137 centiről 187 centiméterre emelkedett. Ez az árhullám Ausztriából érkezik, ahol a nagy mennyiségű csapadék már most is jelentős hatással van a folyók vízállására. Csehország és más környező országok szintén komoly áradásokra készülnek, hiszen a következő napokban akár az éves csapadékmennyiség harmadát is meghaladó eső várható.

A meteorológusok szerint egy alacsony nyomású rendszer és egy hidegfront alakítja az időjárást Közép- és Kelet-Európában. Ennek hatására különösen Ausztriában, Szlovéniában, valamint Magyarország nyugati részein várható jelentős csapadék. Pártai Lucia szerint pénteken egy hidegfront halad át Magyarországon, amely 30-50 milliméter esőt okozhat, mielőtt a ciklon elhagyja az országot és további csapadékot hoz az Alpok térségébe.

A ciklon távozása után az Alpok felett újabb esőzések alakulhatnak ki, amelyek tovább növelik az árhullámok veszélyét a Duna vízgyűjtő területén. A következő napokban fontos lesz figyelemmel kísérni a meteorológiai előrejelzéseket és a hatóságok figyelmeztetéseit, mivel a várhatóan extrém időjárás és a hirtelen árhullámok komoly károkat okozhatnak a régióban.