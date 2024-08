Összeszedték, hol nem mert a baloldal pártlogókkal kampányolni

Jászberény

„Jászberényben a Közösen Jászberényért Egyesület nevet vette fel a baloldal, igaz, itt nem Gyurcsány fújta a passzátszelet. A szövetséget a lassan a Párbeszéd-méretűvé zsugorodó Jobbik, az MSZP és a Momentum alkotta, a DK-t a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen ezúttal kihagyták az összefogásból” – fogalmaz a Magyar Nemzet.

A jobbikos polgármester, Budai Lóránt népszerűségét meglovagolva az álcivil szervezet megnyerte a város összes egyéni választókörzetét idén,

így szerzett mandátumot az elnökük, a szocialista párti Balogh Béla, valamint a momentumos Bozsik Ferenc is.

Szolnok

A vármegyében maradva azonban nem mindenhol sikerült a DK-elnököt kihagyni a buliból: Szolnokon a Tegyünk Szolnokért Egyesület fedőnév alatt nőtt össze, ami összetartozik. Szotyori-Lázár Zoltán, a Jobbik szolnoki szervezetének egykori elnöke szerint a helyi ellenzéket teljesen uralja a DK és az idei önkormányzati választáson polgármesternek megválasztott Györfi Mihály,

amit az is jelez, hogy kampányfőnöküknek Gyurcsány Ferenc korábbi asszisztensét tették meg.

„Szotyori-Lázárnak emellett volt egy beszélgetése Füle István álcivil képviselővel is, aki a baloldal helyi mutyijairól azt magyarázta neki, hogy ez mindenhol így megy, és különben is etetni kell a mieinket is, különben hogyan várnánk bárkitől is, hogy segítsen, ha nem adunk valamit cserébe” – jegyzi meg a portál.

Budaörs

Pest vármegyét nézve még inkább jellemző a baloldalra a civil álca mögé rejtőzés. Wittinghof Tamás, Budaörs 1991 óta regnáló polgármestere már idejekorán felismerte az idők szavát,

ugyanis a történelem szemétdombjára került pártja, az SZDSZ logóját már 2010-ben eldobta magától, és azóta a Budaörs Fejlődéséért Egyesület színei­ben nyer az önkormányzati választásokon.

Szentendre

A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) már 2019-ben is sikerrel tévesztette meg a választókat, nem volt ez másként idén sem.

Öt baloldali párt lépett frigyre a szövetség égisze alatt: az MSZP, a Jobbik, az LMP, hozzájuk az idei választásra csatlakozott Gyurcsány-párt és a Momentum.

Solymár

A baloldali átverésnek idén már a solymári választók is bedőltek: Tegyünk Együtt Solymárért néven tudta átvenni hazánk egyik leggazdagabb településének irányítását a baloldal. Mint arról Szente Kálmán hivatalban lévő polgármester beszámolt, az álcivilek jelöltjeként megválasztott polgármester, Zlinszky Péter Tordai Bence párbeszédes országgyűlési képviselő apjával karöltve kérte fel a kormánypárti településvezetőt az alpolgármesterségre a következő ciklusban, ám Szente Kálmán ezt következetesen elutasította – írja a Magyar Nemzet.

Időközben az is kiderült a magát függetlennek nevező társaságról, hogy még Karácsony Gergely főpolgármesterhez is kapcsolhatók:

a 8. számú egyéni választókerületben győztes Zakarné Varjas Kata ugyanis nem más, mint annak a Zakar Andrásnak a felesége, aki a Főkert főigazgatója volt néhány héttel ezelőttig. „Ezek ismeretében könnyen elképzelhető, hogy Solymár is hamarosan a baloldal kifizetőhelyévé fog válni, és Zakar akár itt folytathatja a pályafutását október után” – írja a lap.