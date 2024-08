Orbán tusványosi beszéde nem hangozhatna el az Egyesült Királyságban – Matt Goodwin a Mandinernek

Nyitókép: Mandiner-archív

Mit gondol Orbán Viktor politikájáról?

Az Egyesült Királyságban konzervatív országnak tekintik Magyarországot, amely politikai konfliktusban áll az Európai Unióval. Azt hiszem, a legtöbb ember nem igazán érti ennek a konfliktusnak a természetét. A brit elit gyakran úgy mutatja be Magyarországot, mint ami megsérti az EU törvényeit, előírásait és normáit. Szerintem viszont a hazájuk csak ellenáll a nyomásnak, amellyel a nyugati országok egy szűk kisebbsége által képviselt liberális projektet próbálják ráerőltetni. Magyar­ország egyedülálló abban, hogy határozottan harcol ellenük olyan kérdésekben, mint az ukrajnai háború, a genderideológia vagy a kritikai fajelmélet, amelyek mind a baloldali liberalizmusban gyökereznek. Persze más közép-európai államok is ezt teszik. Orbán Viktort a liberálisok problémás, ellenséges személynek látják. Ma már az akadémiai irodalomban problematikus populizmusnak tekintik mindezt, holott a magyarok körében kifeje­zetten népszerű. Érdemes még elmondani, hogy a 2016-os brexitnépszavazás óta él egy feltételezés, miszerint az EU további tagállamai is fontolóra vehetik a kilépést. Egyes brit konzervatívok azt hangoztatják, hogy az Európai Uniónak zsugorodnia kellene néhány perifériaállam távozásával. Talán támogatást reméltek Franciaországtól, Hollandiától vagy Magyarországtól, olyan államoktól, amelyek megértették a brexithez vezető euroszkepticizmus lényegét. A brexit óta viszont sokkal kevésbé érdekelnek bennünket az uniós kérdések. Ha megkérdez egy átlagembert London utcáin, hogy mit tud Magyarországról, valószínűleg azt a választ kapja, hogy egy kis ország Közép-Európában, jó a bora, érdemes egy hétvégére elugrani Budapestre, de a magyar politikát nem fogja érteni.