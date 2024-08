Kurszknál visszavágnak Oroszországnak az ukránok? A szakértő válaszol (VIDEÓ)

Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Akár a későbbi béketárgyalásokon is kedvezőbb pozícióból tárgyalhat Ukrajna, ha sikerül megtartania az ellenőrzése alatt lévő határ menti orosz településeket. Ha kiszorulnak az ukrán egységek, akkor is nyertek a művelettel, mivel ismét az egész nyugati sajtó az Oroszország területén indított hadművelettel van tele – hangsúlyozta a HírTv műsorában Somkuti Bálint. Az MCC Geopolitikai Műhely kutatótanára ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy