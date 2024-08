Jakab Péter beismerte: nincsen nép a Nép Pártján mögött

Nyitókép: Mandiner/ Ficsor Márton

A minap osztott meg egy Facebook-posztot Jakab Péter, amelyben továbbra is előrehozott választásokat követel, ám bejegyzésében van egy érdekes, ám annál beszédesebb passzus:

A Nép Pártján ezért ismét kezdeményezi a parlament feloszlatását, és az előrehozott választás kiírását. Azonban azt is látjuk, ezt egyedül nem fogjuk elérni. Szükségünk van az utca, a tömegek támogatására. Ma egy ember van, aki képes tömegeket megmozgatni. Magyar Péter”

– írja a Nép Pártján elnöke, aki ezzel úgy tűnik, arra következtet, hogy a Nép Pártján mögött mégsincs nép, és nincs elég támogatója.

Ismert: Jakab Péter még Jobbik-elnökként kötött paktumot Gyurcsány Ferenccel, ami tovább mélyítette azt a válságot, amelyben a párt már akkor is szenvedett. Akármi is volt a terve vele, nem jött össze, Jakabot megbuktatták, aki aztán ki is lépett a pártból, és létrehozta a Nép Pártján mozgalmat.