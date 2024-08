Hernádi Zsolt: Hatékonyabban, sőt jövedelmezőbben működik egy vállalat, ha a felső vezetésében több a nő

Mintha küldetésben lenne a világ, és nagy nekibuzdulással próbálná újraértelmezni a biológiai és társadalmi nemeket. Ahogy a hatvanas évek szexuális forradalma felszabadította a szexet, úgy most a hagyományos nemi identitások vannak soron. Nem kétlem, hogy lehet ennek jó oldala az individuális identitások szintjén, de azért vannak veszélyek is. A friss olimpiai bajnok Iman Halif esete kinyitotta Pandóra szelencéjét: jogosan indult-e el a nők között az algériai ökölvívó? Milyen elbírálás alá essenek az interszexuális versenyzők? Hol húzódik a határ nő és férfi között? Láthatóan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is belegabalyodott, és ki tudja, mi sül ki ebből. Lehet, hogy egy kezelhetetlen folyamat elején vagyunk? A nagy újraértelmezésben éppen össze­kuszáljuk a versenysport eddig ismert rendszerét? Csak egyetérteni tudunk Sebastian Coe-val, a Nemzetközi Atlé­tikai Bizottság elnökével, aki tiszta, világos és minden sportra egyformán érvényes gender­politikát szeretne látni a NOB-tól, ennek hiányában ugyanis minden szakág a maga érdekrendszereinek megfelelően határozza meg, hogy mi fér bele. Valahol meg kell húzni a határt, hogy ki nő és ki férfi – én a magam részéről maradnék az eredeti verziónál. És ezzel nem a nemi identitások sokszínűségét kérdőjelezem vagy ítélem meg. Sokfélék vagyunk, virágozzék minden virág, éljen mindenki úgy, ahogy szeretne, de a nemi határokat ne változtassuk ennyire szabadon – legalább a versenysportban ne! Mert az nem fair. Iman Halif indítása nem volt tisztességes a női versenyzőkkel szemben. Mit érezhet az a nő, aki az addigi életét feltette egy álomra, és egyszer csak egy férfibicepsszel találja szemben magát? És nem fair Haliffal szemben sem. Mit érezhet ő, hogy a fél világ megkérdőjelezi az aranyérmét? Van, amikor világosan állást kell foglalni, és fair, konkrét szabályozásra van szükség.