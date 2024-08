Emlékeznek még a budapest elitgimnázium vesztegetési botrányára? Így áll az ügy jelenleg

Ahogy annak idején arról a Mandiner is beszámolt, tavaly felvetődött annak gyanúja, hogy vesztegetési pénz kellett ahhoz az iskolában, hogy azokat a diákokat is felvegyék az elit iskolák között számon tartott intézménybe, akiknek nem sikerült a hivatalos felvételi. Egy hangfelvételen arra is utalhattak, hogy a korrupt beiskoláztatási rendszert ráadásul az igazgató és az iskolához tartozó alapítvány vezetője működtethette.